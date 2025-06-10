У Ворсклі офіційно повідомили, чи продовжить Максимов роботу в клубі

Український фахівець Юрій Максимов залишить посаду головного тренера Ворскли. Про це повідомляє пресслужба клубу.

На офіційному сайті з’явилося повідомлення із посиланням на слова самого 56-річного коуча. Раніше команда вилетіла до Першої ліги.

Наставник головної команди Ворскли Юрій Максимов залишить тренерський місток ворсклян. Цю інформацію сам тренер підтвердив у телефонній розмові з журналістом Владиславом Власенком. Саме зараз агент тренера погоджує деталі фіналізації чинного контракту фахівця:

«Я точно не залишусь. Я не виконав своє завдання. Хотів би попросити вибачення у вболівальників за те, що сталося. Ми вилетіли дуже прикро, і так не мало бути»

Головна команда Ворскли у двоматчевому протистоянні за право мати місце в УПЛ поступилася Кудрівці (2:1, 0:1, пен. 3:4).