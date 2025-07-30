Грецький Панатінаїкос став потенційним суперником донецького Шахтаря у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Афінський клуб не зміг пройти до наступного етапу Ліги чемпіонів, поступившись Рейнджерс за сумою двох матчів.

У матчі-відповіді Панатінаїкос зіграв унічию з шотландським клубом — 1:1. На гол Джуричича на 53-й хвилині Рейнджерс відповів м’ячем Гассами вже через сім хвилин. Проте перемога Рейнджерс у першому поєдинку дозволила їм продовжити боротьбу в ЛЧ.

Натомість Панатінаїкос продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, де зустрінеться з переможцем пари Шахтар — Бешикташ.

Матч-відповідь між донеччанами та турецьким клубом відбудеться вже завтра. У першій грі в Стамбулі Шахтар здобув виїзну перемогу з рахунком 4:2 і має хороші шанси вийти до наступного раунду.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. 2-й раунд. Матч-відповідь

Панатінаїкос (Афіни, Греція) – Рейнджерс (Глазго, Шотландія) 1:1 (Джурічич 53' – Гассама 60'). Перший матч – 0:2