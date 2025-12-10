– Що ви знаєте про чемпіонат Мальти та, зокрема, про вашого майбутнього суперника Хамрун Спартанс?

– Так, безсумнівно, ми знаємо, що наш завтрашній суперник дійсно сильний. Це дуже досвідчена команда, яка домінує в чемпіонаті Мальти. Зі свого боку можемо запевнити, що готові зробити все можливе й віддати всі сили, щоб порадувати своїх уболівальників і здобути перемогу на полі.

– Завтра для тебе буде пʼятий єврокубковий матч. Як оцінюєш власний внесок у попередніх чотирьох іграх і як хотів би себе проявити саме в прийдешній зустрічі?

– Я дуже радий бути тут. І, так, мені дуже приємно, що завтра буде мій п’ятий матч за Шахтар у європейських турнірах. Незважаючи на те, що я ще новачок у клубі та в цій тренерській системі, я відчуваю, що досить добре вписуюся в загальну концепцію головного тренера. Я віддаю максимум як на полі, так і на тренуваннях. Тож, якщо Бог дозволить, завтра я хочу показати свою найкращу гру та допомогти команді здобути перемогу.

– Зараз у тебе в «Шахтарі» така ж роль і позиція, як свого часу в Арди Турана під час його ігрової карʼєри. Які саме знання та поради він дає тобі особисто і як вони впливають на твій прогрес?

– Містер дуже допоміг мені покращити стиль гри, бачення поля і те, як я можу вписатися в загальну побудову команди. Авжеж, усі його поради я сприймаю максимально серйозно та намагаюся реалізовувати їх на полі. Також я бачив його гру як футболіста, і це залишило найкраще враження. Для мене це справжній скарб – отримувати поради від такого талановитого в минулому гравця. Було б незабутньо, якби я зміг втілити ці поради на полі.