Ізакі: «Якщо Бог дозволить, завтра хочу показати свою найкращу гру»
Хавбек Шахтаря відповів на запитання напередодні матчу гірників проти Хамрун Спартанс
близько 2 годин тому
Ізакі / фото- Шахтар
Півзахисник Шахтаря Ізакі прокоментував майбутній матч проти Хамрун Спартанс у 5 турі Ліги конференцій. Слова бразильця передає пресслужба гірників.
– Що ви знаєте про чемпіонат Мальти та, зокрема, про вашого майбутнього суперника Хамрун Спартанс?
– Так, безсумнівно, ми знаємо, що наш завтрашній суперник дійсно сильний. Це дуже досвідчена команда, яка домінує в чемпіонаті Мальти. Зі свого боку можемо запевнити, що готові зробити все можливе й віддати всі сили, щоб порадувати своїх уболівальників і здобути перемогу на полі.
– Завтра для тебе буде пʼятий єврокубковий матч. Як оцінюєш власний внесок у попередніх чотирьох іграх і як хотів би себе проявити саме в прийдешній зустрічі?
– Я дуже радий бути тут. І, так, мені дуже приємно, що завтра буде мій п’ятий матч за Шахтар у європейських турнірах. Незважаючи на те, що я ще новачок у клубі та в цій тренерській системі, я відчуваю, що досить добре вписуюся в загальну концепцію головного тренера. Я віддаю максимум як на полі, так і на тренуваннях. Тож, якщо Бог дозволить, завтра я хочу показати свою найкращу гру та допомогти команді здобути перемогу.
– Зараз у тебе в «Шахтарі» така ж роль і позиція, як свого часу в Арди Турана під час його ігрової карʼєри. Які саме знання та поради він дає тобі особисто і як вони впливають на твій прогрес?
– Містер дуже допоміг мені покращити стиль гри, бачення поля і те, як я можу вписатися в загальну побудову команди. Авжеж, усі його поради я сприймаю максимально серйозно та намагаюся реалізовувати їх на полі. Також я бачив його гру як футболіста, і це залишило найкраще враження. Для мене це справжній скарб – отримувати поради від такого талановитого в минулому гравця. Було б незабутньо, якби я зміг втілити ці поради на полі.
Матч Хамрун Спартанс - Шахтар відбудеться на Мальті 11 грудня, у четвер. Початок поєдинку о 19:45.
