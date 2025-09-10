Сергій Стаднюк

Збірна України зіграла в шокуючу нічию в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Після гри було заплановано традиційну післяматчеву пресконференцію головного тренера «синьо-жовтих» Сергія Реброва. Однак уболівальники та журналісти не мали змоги за нею стежити у прямому ефірі. Трансляція заходу не проводилася, а в УАФ пояснили це «технічними» проблемами.

Колеги, через технічні проблеми сервісів від приймаючою сторони в Баку, стрім з прес-конференціі Реброва не відбувся. Пізніше викладемо відео для користування. УАФ

Окрім того, після матчу Ребров закрив коментарі під публікаціями у власному аккаунті в Instagram. Скоріш за все це пов’язано з масовим напливом уболівальників із закликами до фахівця подати у відставку.

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.