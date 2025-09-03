В УАФ підтвердили обшуки СБУ в тренера збірної України
В Асоціації заявили, що організація співпрацює зі слідством
близько 1 години тому
Кирило Мазур / Фото - Instagram
Неназваний представник Української асоціації футболу в інтерв’ю Tribuna.com прокоментував інформацію футбольного коментатора і журналіста Віктора Вацка щодо обшуків СБУ в асистента головного тренера збірної України U-21 Кирила Мазура.
Триває робота компетентних органів. Служба внутрішніх розслідувань УАФ та комітет етики і чесної гри в активній та дуже тісній комунікації з правоохоронцями та іншими задіяними структурами. Поки процес не завершено – не можемо надавати конкретніших коментарів.
