Україна проти Ісландії: букмекери назвали фаворита матчу відбору на ЧС-2026
Підопічні Сергія Реброва спробують здобути першу перемогу у кваліфікації світової першості
близько 2 годин тому
У п’ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Суперником синьо-жовтих стане команда Ісландії.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк’явіку. Початок гри — о 21:45 за київським часом.
Прогноз букмекерів
Фаворитом зустрічі букмекери вважають збірну України. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2.43, тоді як на успіх Ісландії — 3.00. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 3.40.
Найімовірнішим рахунком аналітики бачать 1:1 — коефіцієнт 5.40.
Турнірне становище
Після двох турів відбору збірна України має 1 очко та посідає третє місце у групі D, випереджаючи Азербайджан за різницею м’ячів.
Результати синьо-жовтих:
Франція – Україна 2:0
Україна – Азербайджан 1:1
Збірна Ісландії має у своєму активі 3 очки:
Ісландія – Азербайджан 5:0
Франція – Ісландія 2:1
Турнірну таблицю очолює Франція з 6 очками, Ісландія йде другою, Україна — третьою, Азербайджан замикає групу.
Гра Ісландія – Україна обіцяє стати вирішальною для команди Сергія Реброва у боротьбі за шанси потрапити на ЧС-2026.