Збірна України розпочала підготовку до важливих матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року. 5 вересня команда зустрінеться з чинними віце-чемпіонами світу — збірною Франції у Вроцлаві, а 9 вересня проведе виїзний поєдинок проти Азербайджану в Баку.

Перед цими поєдинками команда провела перше тренування в польському містечку Опалениця. Незважаючи на дощову погоду, гравці активно працювали над фізичною підготовкою та тактичними вправами. Тренування проходило під керівництвом головного тренера Сергія Реброва.

До 4 вересня синьо-жовті тренуватимуться в Опалениці, а потім переїдуть до Вроцлава на передматчеві заходи.

Нагадаємо, у відборі до ЧС-2026 Україна потрапила до групи D. Синьо-жовтим випало позмагатися зі збірними Ісландії, Азербайджану та Франції. Збірна України проведе по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року.