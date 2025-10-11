Сергій Стаднюк

У п’ятницю, 11 жовтня, на вболівальників очікує насичений футбольний день – від молодіжних і благодійних матчів до важливих поєдинків європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. На полі побачимо як юних талантів, так і зірок континентального футболу, тож день обіцяє бути яскравим і насиченим емоціями.

Першими в ігровий день вийдуть юнацькі збірні: о 16:00 у товариському матчі U-18 Україна зіграє проти Вельсу. Це чудова нагода для юних футболістів проявити себе та зробити крок до майбутнього у наступному відбірковому циклі.

16:00 | U-18. Україна – Вельс. Пряма трансляція

О 17:00 стартує благодійний матч між Зімбру та Вересом, який має не лише спортивне, а й соціальне значення. Зустріч об’єднає вболівальників навколо доброї справи, адже кошти від події буде спрямовано на підтримку благодійних ініціатив. Цікаво, що це перший поєдинок між клубами в історії.

17:00 | Зімбру – Верес. Пряма трансляція

Увечері увага фанатів буде прикута до європейської кваліфікації на ЧС-2026. У групі I спершу о 19:00 зійдуться Норвегія (15 очок) і Ізраїль (9) — матч, що може вплинути на боротьбу за перше місце. А пізніше, о 21:45, Естонія (3) спробує створити сенсацію у грі проти Італії (9).

У групі F теж не бракуватиме інтриги. О 19:00 кризова Угорщина (1 очко) прийматиме Вірменію (3), а о 21:45 Португалія (6) спробує закріпитися на вершині у грі з Ірландією (1).

Водночас у групі E о 21:45 відбудуться два поєдинки. Аутсайдер Болгарія спробує здобути перші очки у матчі з Туреччиною (3 бали в активі), тоді як Іспанія (6) вдома зіграє проти Грузії (3) у боротьбі за лідерство.

А завершить день матч у групі K, де Сербія і Албанія о 21:45 зійдуться у принциповому протистоянні за другу сходинку таблиці. Албанці, маючи в активі 8 очок, на один бал випереджають конкурента. Безуповний лідер – Англія (15 пунктів).