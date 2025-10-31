Український легіонер доклався до побиття суперника в кубковій дуелі
Вийшло в одні ворота
близько 1 години тому
Олексій Щебетун / Фото - Зімбру
Зімбру забезпечив собі участь у чвертьфіналі Кубка Молдови сезону 2025-2026 після розгромної перемоги над командою Універ з рахунком 10:0.
В одному з голів взяв участь український нападник Олексій Щебетун, який проводить дебютний сезон в столиці Молдови.
У чвертьфіналі Кубка Молдови команда, яку тренує білоруський фахівець Олег Кубарєв, зустрінеться з Політехнікою УТМ.
В поточному сезоні на рахунку Щебетуна 14 матчів, на його рахунку 4 голи та 1 асист.
Наступний матч Зімбру запланований на суботу, 1 листопада, проти Спартанії . Матч, 18-го туру Ліги 777, відбудеться на стадіоні «Зімбру» о 16:00.
