Сергій Стаднюк

У другому турі загального етапу Ліги конференцій Універсітатя Крайова і Ноа розписали мирову 1:1.

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму — на 38-й хвилині відзначився Етім. Після перерви вірмени знизили активність, але все ж зрівняли рахунок: точним ударом відповів Мулахусейнович.

Голкіпер Павло Ісенко і захисник Олександр Романчук провели повну зустріч за Університатю. Кіпер здійснив три сейви й отримав оцінку 6.9. Центрбек запам’ятався 84% точності передач, виграв дві з трьох дуелей на землі. Оцінка: 6.5.

До вашої уваги огляд матчу.

Ноа сенсаційно набрав чотири очки, для Університаті це перший бал в активі.

Ліга конференцій. Загальний етап, другий тур

Універсітатя Крайова (Румунія) – Ноа (Вірменія) 1:1

Голи: Етім 38 – Мулахусейнович 73