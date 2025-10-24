Університатя не здолала вірменський клуб. Як зіграли Ісанко та Романчук (Відео)
Українські захисник і голкіпер не врятували румунський колектив від пропущеного м'яча
15 хвилин тому
У другому турі загального етапу Ліги конференцій Універсітатя Крайова і Ноа розписали мирову 1:1.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму — на 38-й хвилині відзначився Етім. Після перерви вірмени знизили активність, але все ж зрівняли рахунок: точним ударом відповів Мулахусейнович.
Голкіпер Павло Ісенко і захисник Олександр Романчук провели повну зустріч за Університатю. Кіпер здійснив три сейви й отримав оцінку 6.9. Центрбек запам’ятався 84% точності передач, виграв дві з трьох дуелей на землі. Оцінка: 6.5.
До вашої уваги огляд матчу.
Ноа сенсаційно набрав чотири очки, для Університаті це перший бал в активі.
Ліга конференцій. Загальний етап, другий тур
Універсітатя Крайова (Румунія) – Ноа (Вірменія) 1:1
Голи: Етім 38 – Мулахусейнович 73