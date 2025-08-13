Сергій Стаднюк

Дирекція УПЛ визначила дату проведення матчу 3-го туру чемпіонату за участю київського Динамо, яке представляє Україну в єврокубках. Про це повідомляє пресслужба організації.

Час і день гри було обрано з урахуванням подальшого графіка виступів команди у кваліфікації Ліги Європи. У цьому турі підопічні Олександра Шовковського вирушать до Тернополя, де зустрінуться з Епіцентром.

Поєдинок пройде у суботу, 16 серпня, на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Напередодні кияни вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії третього раунду кваліфікації від кіпрського Пафоса із загальним рахунком 0:3. Усі перипетії навколо матчу аналіз і огляд гри – на сторінці події Пафос – Динамо Київ на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський відверто заявив, що гравці киян відчутно поступаються індивідуально суперникам і команда потребує підсилення.