Павло Василенко

Есперанс із Тунісу здобув важливу перемогу над Лос-Анджелесом з рахунком 1:0 у групі D на Клубному чемпіонаті світу. Алжирський вінгер Юсеф Белайлі закріпив перемогу чемпіонів Тунісу на 71-й хвилині, тоді як команда MLS не реалізувала пенальті у драматичній кінцівці – на 11-й компенсованій хвилині.

Обидві команди вийшли на матч на Geodis Park у Нешвіллі зі схожою мотивацією. Після програшу у своїх стартових матчах – Лос-Анджелес програв Челсі (0:2), а Есперанс поступився таким же рахунком бразильському Фламенго.

Перемога була потрібна обом командам, щоб зберегти шанси на вихід із групи. Американські чемпіони покладалися на досвідчених європейських гравців, таких як Уго Льоріс та Олів'є Жиру, тоді як туніська команда покладалася на швидкі контратаки на чолі з бразильськими легіонерами Яном Сассе та Родріго Родрігесом, а також на алжирського вінгера Юсефа Белайлі.

Поразка Лос-Анджелеса фактично покладає край їхнім сподіванням на вихід із групового етапу, тоді як Есперанс значно покращили свої позиції перед фінальною грою в групі. Чемпіони Африки зустрінуться з Челсі у фінальному раунді групового етапу, тоді як Лос-Анджелес зіграє з Фламенго.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Група D

Лос-Анджелес – Есперанс – 0:1

Гол: Белайлі, 71.