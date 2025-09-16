Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до благодійного футбольного поєдинку в столиці Португалії. Українець вийшов на поле на 22-й хвилині, замінивши Генріка Ларссона, а вже на 39-й хвилині поступився місцем Юрію Джоркаєффу. Результативними діями Усик не відзначився.

Матч Легенд Португалії проти Легенд світу завершився з рахунком 4:1. Гра відбулася на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні. Метою організаторів заходу було зібрати понад 1 мільйон євро для таких організацій, як Український Червоний Хрест та Usyk Foundation.

У поєдинку взяли участь чимало відомих зірок світового футболу, серед яких Едвін ван дер Сар, Джон Террі, Майкл Оуен, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель П’єро, Кафу, Роберто Карлос та Кака.

Також, Олександр Усик зустрівся з легендарним боксером.