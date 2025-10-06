Павло Василенко

Європейський футбол робить крок за межі континенту – УЄФА дала згоду на проведення матчів топ-ліг за кордоном, попри хвилю обурення серед уболівальників. Організація схвалила два конкретних поєдинки: зустріч між Барселоною та Вільярреалом у грудні в Маямі, а також матч Мілан – Комо, запланований на лютий у Перті, Австралія.

Попри це, в офіційній заяві УЄФА наголосила: дозволи не варто сприймати як створення прецеденту.

«Хоча й прикро, що нам довелося дати зелене світло цим двом матчам, це рішення є винятковим», – зазначив президент УЄФА Александер Чеферін.

Фанатські групи обох чемпіонатів виступили з різкою критикою, назвавши такі виїзні матчі «абсурдними, недоступними для простих вболівальників та екологічно безвідповідальними».

УЄФА ж підкреслила, що, попри власну незгоду, не виявила достатніх правових підстав у статуті ФІФА для блокування таких ініціатив. Відтак, як уточнює AFP, Виконком організації «неохоче, але погодився» зробити виняток.

Чи стане це новою нормою – поки неясно. Але для багатьох фанатів футбол починає втрачати свої корені.