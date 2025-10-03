Пройшов матч першого туру Ліги конференцій, у якому київське Динамо приймало англійський Крістал Пелес. Команда Олівера Гласнера виявилася сильнішою та перемогла з рахунком 2:0.

Під час зустрічі фанати лондонського клубу неодноразово ображали УЄФА, вигукуючи нецензурні фрази, скандуючи Fuck UEFA та освистуючи гімн турніру.

Конфлікт уболівальників Крістал Пелес із європейською організацією розпочався ще до старту єврокубків, коли УЄФА ухвалив рішення відправити команду не до Ліги Європи, а до Ліги конференцій. Причиною стала наявність одного власника в англійського клубу та французького Лілля, який також кваліфікувався у ЛЄ, що порушує правила організації.

Очікується, що найближчим часом клубу загрожує покарання за дискредитацію УЄФА та розповсюдження повідомлень, що не відповідають спортивному заходу, відповідно до статей 16(2) та 11(2) дисциплінарного регламенту.