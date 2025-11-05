Пресслужба УЄФА оприлюднила роз’яснення щодо рішення головного арбітра Іштвана Ковача, який не призначив пенальті у ворота мадридського Реала під час поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1).

Інцидент стався на 30-й хвилині матчу, коли після удару Домініка Собослаї м’яч влучив у руку Орельєну Чуамені поблизу штрафного майданчика. Суддя спочатку зафіксував порушення та призначив штрафний удар, але після перегляду відеоповтору скасував рішення.

Як пояснили в УЄФА, м’яч торкнувся лівої руки футболіста Реала, яка перебувала близько до тіла і в природному положенні. Саме тому підстав для призначення пенальті не було.

Поєдинок, що відбувся 4 листопада на стадіоні Енфілд, завершився мінімальною перемогою англійського клубу з рахунком 1:0. Автором єдиного забитого м’яча став Алексіс Мак Аллістер, який відзначився на 61-й хвилині.