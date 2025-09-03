УЄФА та ФІФА отримали звернення від уболівальників щодо заборони матчів ліг в інших державах
Понад 300 фан-груп Європи виступили проти проведення ігор чемпіонатів за межами своїх країн
близько 1 години тому
Об’єднання Football Supporters Europe оприлюднило заяву, під якою підписалися представники фан-клубів Баварії, Арсенала, Барселони, Атлетіко, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля та багатьох інших команд. Уболівальники закликали УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчів чемпіонатів в інших країнах.
Ми, групи вболівальників з різних куточків Європи, які представляють мільйони футбольних фанатів, висловлюємо рішучий протест проти постійних спроб підірвати основи гри, дозволяючи проводити матчі ліг за межами їхніх країн.
Останні намагання зруйнувати природу європейського футболу, які здійснюють Ла Ліга та Серія А, прагнучи перенести матчі до США та Австралії, є прямою атакою на суть футболу. Якщо пропозиції будь-якої з цих ліг будуть схвалені, це миттєво відкриє скриньку Пандори з непередбачуваними та незворотними наслідками.
Кожен клуб, кожна національна збірна, кожна фанатська спільнота у світі ризикує опинитися в ситуації, коли їхню улюблену команду заберуть, перенісши її в іншу частину світу на один матч чи більше. Або ж змагання інших країн увірвуться у їхній простір, як це станеться з місцевим футболом і фан-культурою у США та Австралії через присутність Ла Ліги та Серії А, – йдеться у заяві.
Також, в УЄФА висловили оновлену позицію щодо війни в Україні.
Поділитись