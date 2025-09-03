Об’єднання Football Supporters Europe оприлюднило заяву, під якою підписалися представники фан-клубів Баварії, Арсенала, Барселони, Атлетіко, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля та багатьох інших команд. Уболівальники закликали УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчів чемпіонатів в інших країнах.

Ми, групи вболівальників з різних куточків Європи, які представляють мільйони футбольних фанатів, висловлюємо рішучий протест проти постійних спроб підірвати основи гри, дозволяючи проводити матчі ліг за межами їхніх країн.

Останні намагання зруйнувати природу європейського футболу, які здійснюють Ла Ліга та Серія А, прагнучи перенести матчі до США та Австралії, є прямою атакою на суть футболу. Якщо пропозиції будь-якої з цих ліг будуть схвалені, це миттєво відкриє скриньку Пандори з непередбачуваними та незворотними наслідками.

Кожен клуб, кожна національна збірна, кожна фанатська спільнота у світі ризикує опинитися в ситуації, коли їхню улюблену команду заберуть, перенісши її в іншу частину світу на один матч чи більше. Або ж змагання інших країн увірвуться у їхній простір, як це станеться з місцевим футболом і фан-культурою у США та Австралії через присутність Ла Ліги та Серії А, – йдеться у заяві.