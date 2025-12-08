Сергій Разумовський

Український тренер Юрій Вернидуб найближчим часом очолить Нефтчі. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Очікується, що вже 9 грудня фахівця офіційно представлять у статусі головного тренера азербайджанського клубу. Вернидуб уже перебуває в Азербайджані, де мав відвідати календарний поєдинок своєї майбутньої команди проти Сабаха, аби на власні очі оцінити стан колективу та потенціал гравців перед стартом роботи.

Контракт 59-річного фахівця з Нефтчі розрахований на півтора року. До тренерського штабу Юрія Вернидуба увійдуть добре відомі йому помічники: Віталій Вернидуб, Дмитро Кара-Мустафа, Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Повідомляється, що бакинський клуб уже подав офіційний запит до відповідних державних органів у Києві щодо надання Вернидубу та його асистентам дозволів на виїзд за кордон для працевлаштування.

Останнім місцем роботи Юрія Вернидуба був український Кривбас, з яким він досяг помітного прогресу в УПЛ та завоював бронзові медалі. До цього тренер встиг заявити про себе в низці інших клубів: він очолював Зорю, з якою стабільно боровся за єврокубкові місця, працював у білоруському Шахтарі з Солігорська, а також прославився завдяки виступам із молдовським Шерифом, з яким вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів. Тепер Вернидуб спробує реалізувати свій досвід в азербайджанському Нефтчі.