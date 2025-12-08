В азербайджанського Нефтчі після Григорчука знову буде новий тренер. Названо дату оголошення
Джерело повідомило, коли відомий вітчизняний фахівець знову отримає роботу
41 хвилину тому
Український тренер Юрій Вернидуб найближчим часом очолить Нефтчі. Про це повідомляє ТаТоТаке.
Очікується, що вже 9 грудня фахівця офіційно представлять у статусі головного тренера азербайджанського клубу. Вернидуб уже перебуває в Азербайджані, де мав відвідати календарний поєдинок своєї майбутньої команди проти Сабаха, аби на власні очі оцінити стан колективу та потенціал гравців перед стартом роботи.
Контракт 59-річного фахівця з Нефтчі розрахований на півтора року. До тренерського штабу Юрія Вернидуба увійдуть добре відомі йому помічники: Віталій Вернидуб, Дмитро Кара-Мустафа, Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Повідомляється, що бакинський клуб уже подав офіційний запит до відповідних державних органів у Києві щодо надання Вернидубу та його асистентам дозволів на виїзд за кордон для працевлаштування.
Останнім місцем роботи Юрія Вернидуба був український Кривбас, з яким він досяг помітного прогресу в УПЛ та завоював бронзові медалі. До цього тренер встиг заявити про себе в низці інших клубів: він очолював Зорю, з якою стабільно боровся за єврокубкові місця, працював у білоруському Шахтарі з Солігорська, а також прославився завдяки виступам із молдовським Шерифом, з яким вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів. Тепер Вернидуб спробує реалізувати свій досвід в азербайджанському Нефтчі.
