Карпати зберігають кредит довіри до головного тренера зелено-білих Владислава Лупашка, повідомляє Sport.ua.

Керівництво клубу продовжує довіряти наставнику, сподіваючись на поступове покращення ситуації в УПЛ.

За інформацією джерела, в разі зміни тренера у Львові хотіли б бачити на посаді Юрія Вернидуба і Василя Кобіна з Інгульця, пов'язаного діючим контрактом з клубом Першої ліги.

Власник Карпат Володимир Матківський не хотів сплачувати компенсацію за Кобіна, як це було з переходом Лупашка і команди помічників.

Олександр Поворохнюк отримав 200 тисяч євро від Карпат і Матківський не хоче повторювати цю помилку.

Каннаваро, Стоїчков і навіть Блохін: шість володарів ЗМ, які завершували кар’єру в екзотичних чемпіонатах.