В Карпатах вирішили, що робити з Лупашком після невдалого старту Карпат
На тлі останніх результатів
близько 2 годин тому
Карпати зберігають кредит довіри до головного тренера зелено-білих Владислава Лупашка, повідомляє Sport.ua.
Керівництво клубу продовжує довіряти наставнику, сподіваючись на поступове покращення ситуації в УПЛ.
За інформацією джерела, в разі зміни тренера у Львові хотіли б бачити на посаді Юрія Вернидуба і Василя Кобіна з Інгульця, пов'язаного діючим контрактом з клубом Першої ліги.
Власник Карпат Володимир Матківський не хотів сплачувати компенсацію за Кобіна, як це було з переходом Лупашка і команди помічників.
Олександр Поворохнюк отримав 200 тисяч євро від Карпат і Матківський не хоче повторювати цю помилку.
