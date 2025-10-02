В Лондоні можуть відкрити Академію імені Лобановського
Ексфутболіст біло-синіх повідомив деталі
близько 2 годин тому
Колишній захисник київського Динамо 1970–80-х років Сергій Балтача повідомив, що у Лондоні може з’явитися академія імені Валерія Лобановського.
В інтерв’ю «Українському футболу» Балтача, який нині працює спортивним директором академії клубу Інтер (Лондон), поділився деталями.
«Нині я спортивний директор Академії клубу Інтер (Лондон). Чимало талановитої молоді. Завжди радий допомогти українським хлопчакам, хай приходять, тренуються, забувають про жахіття війни. Чим зможу – всім землякам допоможу.
У мене є ідея і дозвіл від Світлани, доньки Валерія Васильовича, у Лондоні відкрити академію імені Лобановського. Нам у цьому плані готовий і Валерій Залужний допомогти».
Легендарний Валерій Лобановський тренував київське Динамо трьома великими періодами – з 1973 по 1982 рік, з 1984 по 1990 та з 1997 по 2002. За цей час він здобув з клубом 28 трофеїв, серед яких два Кубки володарів кубків та Суперкубок УЄФА.