Футбольний агент Джованні Бекалі висловився про трансфер молдовського форварда молодіжної збірної Румунії Владіслава Бленуце. Його слова наводить Fanatik.

Мені подзвонили сказали, що Мітітелу не довіряє президенту Динамо. Мітітелу не довіряв Суркісу. Він гадав, що той не дасть грошей за трансфер Бленуце.

Я не розумію поведінки Владіслава. Як можна їхати в Україну заробляти 5-6 тисяч доларів і казати, що хотів би грати в російському чемпіонаті? Вболівальники української команди вже його проклинають. Бленуце сам створив цю проблему. Як можна казати такі речі? Зараз все залежить від того, скільки голів він заб'є. Не вірю, що в нього щось вийде у чемпіонаті України.

Там погані вболівальники. Вони гірші, ніж в Донецьку. Вболівальники в Києві справді погані. Там все вирішує президент, - розповів Бекалі.