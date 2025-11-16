Сергій Разумовський

Міністерство молоді та спорту 15 листопада у Будинку футболу спільно з Національною платформою доброчесності спорту, НОК і Національним антидопінговим центром провели нараду з клубами УПЛ та ПФЛ щодо протидії маніпуляціям у спорті. До обговорення долучилися УАФ, представники Прем’єр-ліги й ПФЛ, асоціації футзалу та пляжного футболу, а також члени нацплатформи і НАДЦ, повідомила пресслужба Асоціації.

З вітальними зверненнями виступили міністр молоді та спорту Матвій Бідний, президент НОК Вадим Гутцайт і заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко. Онлайн до заходу приєдналася представниця УЄФА Стефані Ейхенбергер. Сторони обговорили проблематику договірних матчів і маніпулювання результатами на національному та міжнародному рівнях, стан антидопінгової діяльності у футболі, роботу Комітету УАФ з етики та чесної гри та найкращі антикорупційні практики.

Перший віцепрезидент НОК України Олексій Перевезенцев і секретар Національної платформи Наталія Радчук окреслили пріоритети платформи: оперативний обмін даними з федераціями та взаємодію в мережі Group of Copenhagen. Член Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрій Некрутов акцентував на спільній відповідальності державних інституцій, федерацій, клубів, спортсменів і букмекерських операторів.

Комітет УАФ під керівництвом Андрія Давиденка наголосив на ключовій ролі моніторингу ставок. Системи на кшталт UFDS відстежують поведінку й паттерни ставок, дані акаунтів, географію та час, формуючи сигнали підозрілої активності, які є приводом для розслідування, але не доказом. Комітет вже оцінив наявні рішення, користується каналами ФІФА/УЄФА, IBIA та мережі Ради Європи, водночас вивчає можливість створення української системи моніторингу з інтегрованим ШІ.

Секретар Комітету Анастасія Біленко представила основні положення Кодексу етики УАФ і навела приклади дисциплінарних рішень. Директор НАДЦ Сергій Попик розповів про чинні угоди та взаємодію між ФІФА, УЄФА, УАФ і НАДЦ. Представниця FIFPRO Юлія Гречко презентувала застосунок Red Button для анонімного інформування про спроби підкупу та маніпуляцій.

