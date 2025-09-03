Нападник Владислав Ванат у своєму Instagram попрощався з Динамо після переходу до іспанської Жирони.

Дякую, Динамо! Хочу подякувати всім тим, хто був ці роки зі мною.

В 9-річному віці я переїхав в місто, яке стало мені рідним, і в якому я ріс як людина. Хочу подякувати всім людям з якими я провів більшу частину свого життя, починаючи з життя на базі і до сьогоднішнього дня.

Але прийшов час, щоб рухатись далі. Дякую Містеру Луческу за те, що надав шанс дебютувати в київському Динамо та можливість прогресувати під його керівництвом. Дякую Олександру Володимировичу Шовковському та його тренерському штабу за наступні роки та, як наслідок, 30-те чемпіонство команди.

Дякую партнерам за всі гарні моменти та дякую за моменти наших емоційних розмов. Тому що це життя. Тому що нікому не все одно. Дякую справжнім вболівальникам київського Динамо, які підтримували як в моменти радості, так і в моменти невдач.

Сьогодні я йду з гордо піднятою головою. Дякую, Динамо! Дякую, Києве!