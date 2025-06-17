Павло Василенко

17 червня в Будинку європейського футболу в Ньйоні Швейцарія відбулося жеребкування відбіркового етапу Ліги Європи. Суперником донецького Шахтаря у першому кваліфікаційному раунді турніру сезону-2025/26 стане фінський Ільвес з Тампере. Сайт XSPORTпредставляє майбутнього суперника «гірників».

Створення та становлення клубу

Ільвес – фінський професійний футбольний клуб з Тампере, який був заснований в 1931 році і провів свої перші офіційні футбольні матчі в наступному році, граючи в місцевих міських і районних лігах.

Однак молодому клубу було важко набирати досвідчених гравців, а школярі, які на той час становили більшу частину членів, часто проводили літо в селі і, таким чином, були недоступні для матчів. Таким чином, футбольна команда Ільвеса була розформована в 1938 році, і клуб зосередився на іншому своєму головному виді спорту – хокеї з шайбою.

Ще один короткий період футбольної активності почався під час Другої світової війни, і в 1947 році Ільвес вперше був близький до переходу в загальнонаціональні ліги. Однак вони програли вирішальний матч – єдина поразка в тому році – і після цього розчарування футбол знову був виключений з клубу.

Третє пришестя виявилося більш тривалим і успішним, оскільки Ільвес об'єднався з колишніми суперниками Tampellan Palloilijat і Ilves-Kissat (не пов'язаний клуб, незважаючи на схожу назву) в 1974 році. Ільвес взяв на себе значні борги Ilves-Kissat і натомість успадкував їх місце в лізі I divisioona. Вони провели там чотири роки, перш ніж вперше отримали підвищення в Mestaruussarja в 1978 році.

Дебют в єврокубках

Перший рік Ільвеса у вищому дивізіоні був посереднім, але їм вдалося уникнути вильоту і, що ще важливіше, виграти свій перший великий трофей, обігравши ТПС у фіналі Кубка Фінляндії.

Перемога в кубку принесла Ільвесу перші європейські матчі в наступному році, коли вони зустрілися з Фейєноордом в Кубку володарів кубків 1980/81. Нідерландський гранд виявився занадто сильним для фінських аматорів, які виграли обидва матчі – 3:1, 4:2.

Роки з 1983 по 1985 були найуспішнішими для Ільвеса на сьогоднішній день. Клуб став вперше чемпіоном Фінляндії в 1983 році, посів 3-е місце в наступному році і 2-е місце в 1985 році. У Кубку європейських чемпіонів 1984/85 вони зустрілися з італійським Ювентусом, який легко обіграв Ільвес (4:0, 2:1). Домашній матч на стадіоні «Тампере» відвідала найбільша за всю історію Ільвеса аудиторія – 24 073 глядачів.

У Кубку УЄФА 1986/87 Ільвес грав проти шотландського Рейнджерс. Ільвес здобув свою першу європейську перемогу на рідному полі (2:0), але команда з Глазго пройшла до другого раунду з загальним рахунком 4:2.

У 1990 році Ільвес завоював свій останній трофей на довгий час, вигравши Кубок Фінляндії. У Кубку володарів кубків 1991/92 Ільвес вперше вийшов до другого раунду європейських змагань, обігравши північноірландський клуб Гленавон (2:3, 2:1). У другому раунді вони зіграли внічию з римською Ромою (1:1) вдома, але в підсумку італійська команда виграла матч-відповідь з рахунком 5:2.

Об'єднання з Тампере Юнайтед

На початку 1990-х років Ільвес боровся на полі і за його межами. Фінська економіка вступила в глибоку рецесію. Ільвесу було важко залучати спонсорів, а високий рівень безробіття і відсутність наявного доходу призвели до низьких показників відвідуваності. Наприкінці сезону 1996 року вони були переведені в лігу Ykkönen.

Після двох сезонів у другому дивізіоні Ільвес був близький до банкрутства. Була зроблена ще одна спроба злиття, на цей раз з ТПВ, але вони відмовилися від переговорів після тісного голосування щодо членства. Незважаючи на це, чоловіча футбольна команда Ільвес була реформована в Тампере Юнайтед, і Ільвес зосередився на своїх юніорських командах.

На початку 2010-х років Тампере Юнайтед опинився втягнутим у скандал з договірними матчами та відмиванням грошей. Вони були дискваліфіковані з ліги і згодом збанкрутували. Це залишило місто Тампере без футбольної команди вищого рівня, оскільки ТПВ також загруз у нижчих лігах.

Нова сторінка історії клубу

Ільвес перезапустив свою чоловічу команду в 2008 році в лізі Kakkonen і почав повільне сходження назад на вершину. Після розпаду Тампере Юнайтед цей процес прискорився, і Ільвес досяг дивізіону Ykkönen в 2013 році і повернувся в Veikkausliiga в сезоні 2015 року.

Клубу вдалося зміцнити своє становище в Veikkausliiga, займаючи позиції в середині турнірної таблиці в перших двох сезонах і посівши третє місце в 2017 році. Це досягнення повернуло їх в єврокубки після тривалої перерви. Однак болгарська Славія з Софії в Лізі Європи виявилася сильнішою в першому кваліфікаційному раунді (0:1, 1:2).

Ільвес завоював свій третій титул Кубка Фінляндії в 2019 році і повернувся в Європу в наступному році, зігравши проти Шемрок Роверс з Дубліна в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матч, що складався з одного поєдинку через пандемію Covid-19, закінчився з рахунком 2:2, але після тривалої серії пенальті, в якій обидві команди пробили по 13 разів. Шемрок Роверс здобув перемогу з рахунком 12:11.

За підсумками сезону 2024 Ільвес став срібним призером чемпіонату Фінляндії і завоював право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій-2024/25. У другому раунді фінська команда сенсаційно обіграла австрійську Аустрію (2:1, 3:4, по пенальті – 5:4), але в наступному раунді поступилася шведському Юргордену – 1:1, 1:3.

Стадіон

До кінця 2010-х років атмосферний, але старіючий стадіон «Таммела» більше не підходив для професійного футболу. Місто вирішило знести його і побудувати на його місці абсолютно новий стадіон. Це змусило Ільвеса переїхати на стадіон «Тампере», починаючи з сезону 2020 року. Стадіон «Тампере», що вміщає понад 16 000 осіб, був занадто великим для вболівальників, яких на той час приваблював Ільвес, а бігова доріжка між полем і трибунами ще більше сприяла поганій атмосфері на іграх. Це, в поєднанні з наслідками пандемії і розчаровує грою на полі, призвело до поганої відвідуваності і фінансових проблем.

Однак з несподіваною перемогою в Кубку Фінляндії в 2023 році, а також із завершенням будівництва нового стадіону і фінансовою підтримкою хокейного клубу Ільвес, футбольний Ільвес незабаром знову опинився серед кращих команд Veikkausliiga.

Стадіон «Таммелан» був нагороджений премією «Бетонна споруда року 2024». Премія, яка присуджується з 1970 року, присуджується на основі щорічного конкурсу на кращу будівлю, яка найкращим чином представляє фінське бетонне будівництво.

Розташований в самому серці Тампере і з'єднуючий цілий квартал, стадіон «Таммелан» має близько 8000 місць для футбольних матчів і до 15 000 осіб для концертів. Гібридний блок складається з футбольного поля, критої трибуни, житлових будівель і комерційних приміщень, побудованих по боках стадіону, а також паркінгу і торгового центру, розташованих під стадіоном.

Стадіон «Таммела» привносить новий елемент в міське середовище. Стадіон розміщений на відносно невеликій ділянці, в центрі житлових кварталів і поблизу від людей. У проекті також враховані екологічні аспекти: до стадіону легко дістатися, і туди і назад можна доїхати в основному на громадському транспорті, що дозволяє уникнути пробок в центрі міста.

Кольори і герб

Традиційні кольори Ільвеса – зелений і жовтий, домашній комплект зазвичай складається з жовтої футболки і зелених шортів, а виїзний комплект – повністю зелений. Їхня перша футболка мала зелені і чорні вертикальні смуги, це іноді повторювалося в якості спеціального комплекту, наприклад, для матчу 90-річчя клубу в 2021 році.

У 1992 і 1993 роках Ільвес грав у червоному, відповідно до побажань свого головного спонсора на той момент, а виїзна форма була білою. Вибір виявився вкрай непопулярним серед уболівальників.

На першому гербі Ільвеса була зображена біжуча рись. Нинішній логотип був розроблений Рауно Бромсом в 1962 році і використовується з тих пір.

Головний тренер

Йонас Рантанен виріс в районі Оулункюля в Гельсінкі і грав у місцевому клубі IF Gnistan в якості гравця юніорської збірної.

37-річний Рантанен розпочав свою кар'єру в якості спортивного координатора молодіжних команд в організації ХІК Гельсінкі в 2009 році. Він працював в ХІК на різних посадах до 2015 року.

У 2016-2019 роках Рантанен працював головним тренером жіночої команди ХІК, яка виступала в Naisten Liiga, привівши команду до перемоги в чемпіонаті Фінляндії в 2019 році і жіночому кубку Фінляндії в 2017 і 2019 роках.

Він був призначений головним тренером Klubi 04, резервної команди чоловічої команди ХІК, на сезон 2020 року, вигравши Kakkonen Group B і отримавши підвищення в Ykkönen. Рантанен працював помічником тренера в штабі Тоні Коскели в першій команді ХІК в Veikkausliiga сезону 2021 року.

У жовтні 2021 року Рантанен повернувся до свого колишнього клубу Гністан і протягом 2022-2023 років він був головним тренером першої команди клубу в другому дивізіоні Ykkönen. Наприкінці сезону 2023 року він привів команду до фінішу другим призером Ykkönen і виходу в плей-офф за підвищення в Veikkausliiga, в кінцевому підсумку програвши IFK Mariehamn. Однак Гністан пізніше отримав ліцензію Veikkausliiga і підвищився в дивізіоні через додаткову процедуру після того, як ФК Хонка був оголошений банкрутом.

23 жовтня 2023 року Рантанен був призначений головним тренером Ільвес і возз'єднався з колишнім спортивним директором ХІКа Міікою Таккулою.

У своєму першому сезоні в якості менеджера Ільвес посів з командою друге місце в чемпіонаті Фінляндії і завоював путівку в Лігу конференцій 2024/25, вийшовши в 3-й раунд завдяки загальній перемозі над Австрією. Він був названий менеджером місяця Veikkausliiga у вересні 2024 року. Під його керівництвом Ільвес прийшов до фінішу другим у сезоні, відстаючи на два очки від чемпіона КуПС.

19 квітня 2025 року після виїзної перемоги з рахунком 5:0 над КТП Рантанен привів Ільвес до рекордної серії з восьми перемог поспіль у лізі.

Футболісти

До складу команди входять переважно фінські футболісти, також є кілька легіонерів і гравців з подвійним громадянством. Капітан – 31-річний голкіпер Отсо Віртанен.

Найдорожчий гравець за даними порталу Transfermarkt – правий вінгер Ойва Юккола (450 тисяч євро). Загальна вартість складу Ільвеса за даними авторитетного порталу становить 4,35 млн євро.

Кращими бомбардирами цього сезону є нападник Роопе Ріскі (6 голів і 2 асисти) та півзахисник Лаурі Ала-Мюллюмякі (6 голів і 1 асист).

Також у команді є російський слід: у складі Ільвеса грають півзахисник Антон Попович і вінгер Данило Булгаков, які мають подвійне громадянство – російське і фінське. Однак вони ніколи не виступали за російські клуби і обидва народилися у Фінляндії.