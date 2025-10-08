Велетень відреагував на дебютний виклик до збірної України
Півзахисник може зіграти проти Ісландії
близько 1 години тому
Футболіст Полісся Владислав Велетень поділився емоціями від свого першого виклику до національної команди України.
Як дізнався про виклик до збірної? Під час заміни в матчі УПЛ з Полтавою. Замінили – і сказали одразу. Людина з персоналу повідомила. Мені сказали йти в роздягальню, щоб не захворіти, холодно було, і вже в під трибунному приміщенні сказали.
Реакція позитивна, звичайно, був дуже радий. Будь-який футболіст про це мріє. Це такий етап, напевно, найвищий, коли ти маєш можливість грати за свою національну збірну. Тебе викликають, і треба довести, щоб вийти на поле, – сказав Велетень у коментарі FootballHub.
Нагадаємо, збірна України свій наступний матч проведе проти Ісландії 10 жовтня, початок о 21:45 за Києвом.
