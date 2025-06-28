Павло Василенко

Іспанський вінгер Барселони Ламін Ямаль незабаром носитиме футболку з номером 10. Іспанський клуб розглядає це як відмінний маркетинговий хід, щоб зробити Ямалю велику повагу у його 18-й день народження.

Талановитий іспанець швидко залишив свій слід в історії Барселони і досяг великих успіхів у футболі в молодому віці.

Номер 10 на футболці завжди асоціюється з чимось великим та важливим. Найвідоміші «десятки» клубу включають Роналдіньо, Мессі та Марадону.

До цієї обраної та знаменитої компанії також увійде Ламін Ямал, який, як повідомляється, отримає цей подарунок на своє 18-річчя.

Ямалу виповниться 18 років 13 липня, і він відчує вага цього номера на своїй спині, продовжуючи дивувати футбольну публіку і писати історію в спорті. Ямал візьме десятий номер у Ансу Фаті, який поїхав до Монако.