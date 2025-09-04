Павло Василенко

Ціла епоха в Тоттенгемі завершилася. Клуб офіційно підтвердив відхід Даніеля Леві з посади голови правління

Леві став керманичем Тоттенгема у лютому 2001 року. Його довге перебування на посаді було сповнене злетів і падінь. Найяскравішою подією сезону стало будівництво стадіону «Тоттенгем Готспур». Стадіон відкрився у 2019 році, його місткість – 62 850 глядачів.

Тоттенгем, безумовно, зарекомендував себе як один з провідних брендів на Британських островах, беручи участь у європейських змаганнях у 18 з останніх 20 сезонів.

Лондонці довго боролися за перемогу в трофеях. З 2008 по 2025 рік тривала посуха. Вона завершилася минулого сезону, коли команда Анже Постекоглу виграла Лігу Європи.

Австралієць втратив роботу після того, як Тоттенгем посів 17-е місце в Англійській Прем'єр-лізі. Томас Франк очолив команду кілька тижнів тому.

У Тоттенгемі оголошено про значні зміни. Даніель Леві пішов з посади голови правління після майже 25 років роботи.

«Я пишаюся роботою, яку ми виконали разом з іншими посадовцями та всіма нашими співробітниками. Ми перетворили цей клуб на світового лідера, здатного змагатися на найвищому рівні. Більше того, ми створили спільноту. Мені пощастило працювати з одними з найвидатніших людей у ​​футболі. Я хотів би подякувати всім уболівальникам, які підтримували мене протягом багатьох років. Це не завжди був легкий шлях, але ми досягли значного прогресу. Я продовжуватиму палко підтримувати цей клуб», – сказав Леві.

У Тоттенгемі наголосили, що жодних змін у структурі власності клубу не відбулося.