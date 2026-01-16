Вердер поділив очки з Айнтрахтом в стартовому матчі 18 туру Бундесліги. Матч у Бремені завершився з рахунком 3:3.

Господарі вже на старті зустрічі отримали гол у власні ворота, коли Доан знайшов кроссом Брауна, який підрізав м'яч головою на Калімуендо, спрямувавши м'яч у дальній кут. На 29-й хвилині і Сугавара знайшов передачею Нджиму, який допоміг Вердеру зрівняти рахунок до перерви.

По перерві Айнтрахт вдруге вийшов вперед - Коллінз своїм голом вдруге засмутив фанів Вердера, які продовжували гнати свою команду вперед.

Бременці відреагували на це двома голами впродовж кількох хвилин. Стаге відгукнувся на подачу Мбангула з флангу, а потім настала черга Мілошевича приймати привітання з дебютним голом у складі Вердера.

Останнє слово у матчі було за гостями, коли на пятій доданій хвилині Кнауфф врятував Айнтрахт від поразки на полі Вердера.

Бундесліга. 18 тур

Вердер - Айнтрахт 3:3

Голи: Нжинмах, 29, Стаге, 78, Мілошевич, 81 - Калімуендо, 1, Коллінз, 56, Кнауфф, 90+5