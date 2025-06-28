Сергій Стаднюк

У контрольному матчі в рамках передсезонних зборів Верес розгромив тернопільську Ниву.

Гра пройшла у незвичному форматі у 120 хвилин. У зустрічі дебютували воротар Павло Стефанюк і грецький захисник Костас Стамуліс. Господарі швидко відкрили рахунок – після сейву воротаря гостей першим на добиванні зіграв Віталій Дахновський.

Незабаром Верес залишився в меншості після вилучення одного з гравців на перегляді, однак це не завадило команді подвоїти перевагу до перерви – Дмитро Годя реалізував момент після помилки захисту Ниви. У другому таймі господарі продовжили тиснути, і на останніх хвилинах матч завершився третім голом, який створили двоє футболістів, що перебувають на перегляді.

До вашої уваги огляд матчу.

Контрольний матч

Верес – Нива Тернопіль 3:0

Голи: Дахновський, 5, Годя, 37, гравець на перегляді, 120

Верес (1 тайм): Стефанюк, Протасевич, гравець на перегляді (Баран, 14), Чечер, Гончаренко, Сміян, Годя, Кльоц, Дахновський, гравець на перегляді, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Кулик, Стамуліс, Балаба, Вовченко, Кусий, Харатін, Кучеров, Куція, Шарай, гравець на перегляді, гравець на перегляді.

Нива (старт): Ольховий, Михайлів Ю., Демиденко, Паламарчук, Вишинський, Кицун, Давидов, Бей, Посєвкін, гравець на перегляді, Резепов. Запасні: Чубак, гравець на перегляді, Герега, Мудрий, Бац, Михальчук, Михайлів В., Мисик, Пежинський, Вадовський, Дударєв, Напуда, гравець на перегляді.

Вилучення: гравець на перегляді (10)

Раніше Верес оголосив про перший трансфер цього міжсезоння.