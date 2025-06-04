Збірна України розпочне Canadian Shield-2025 матчем проти Канади

Михайло Цирук

Уже в суботу, 7 червня, збірна України проведе перший з двох контрольних матчів у межах турнірну Canadian Shield-2025, і стартуватиме команда Сергія Реброва саме поєдинком проти господарів турніру канадців. Із суперниками з-поза меж Європи синьо-жовті взагалі грають вкрай рідко, тож кожен такий матч для нас – справжня екзотика.

Звісно, часи, коли словосполучення збірна Канади асоціювалося виключно з хокеєм, уже минули, і сьогодні національна футбольна команда цієї країни вже точно не повний ноунейм, ні у світі, ні для нас. Та оскільки неєвропейські збірні часто потрапляють в поле нашого зору лише на чемпіонатах світу, якщо їм вдається туди потрапити, пропонуємо більш детально познайомитися з першим суперником України на міжнародному товариському турнірі за океаном.

Канадський футбол на підйомі

Ще донедавна сприймати збірну Канади з футболу як щось серйозне було досить важко. Протягом певної частини 21 століття команда не демонструвала високих результатів ні на континентальних турнірах, ні тим більше на чемпіонатах світу, куди канадці не виходили з 1986 по 2022 рік.

Раніше та пізніше успіхи були: у 1985 та 2000 роках Канада вигравала континентальну першість – Золотий кубок КОНКАКАФ, у 2002 посідала на турнірі третє місце, а у 2007 та 2021 діставалася півфіналу.

Потім був історичний вихід на ЧС-2022, а у 2024 році канадці, разом з іншими північноамериканськими збірними, виступили на значно більш конкурентному Копа Америка і посіли там четверте місце, після Аргентини, Колумбії та Уругваю.

Тож відносний занепад збірної Канади з футболу та період, коли вона не вважалася серйозним опонентом, тривав відносно недовго – у середині нульових та у десятих роках нашого століття, а далі для місцевого футболу розпочався певний підйом, який триває й досі.

Ключові гравці збірної Канади

Причина будь-якого підйому полягає у гравцях, і у розпорядженні збірної Канади по-справжньому якісні виконавці є. Сьогоднішня Канада – це не лише Альфонсо Девіс, як це було ще зовсім недавно. Хоча, головною зіркою своєї збірної, як і раніше, залишається саме він.

На Canadian Shield-2025 Девіс не гратиме, проте там гратимуть інші, досить сильні та якісні гравці. Якщо воротарська ланка та лінія захисту канадців складатиметься переважно з гравців, які виступають за океаном, то в півзахисті та атаці вистачає впізнаваних імен з найкращих європейських ліг.

Наприклад, Стівен Еуштакіу, який цього сезону був гравцем основного складу Порту, чи Ісмаель Коне з фанцузького Ренна. Та найбільша кількість зірок Канади зосереджена саме в нападі. Чи не головна зірка цієї команди серед тих, хто є у складі, форвард Лілля Джонатан Девід. Цього сезону 25-річний футболіст, чия вартість на Трансфермаркт уже зараз становить 45 млн євро, наколотив 16 голів у Лізі 1 та девʼять – у Лізі чемпіонів, якщо брати до уваги матчі кваліфікації. Тож головною загрозою нашим воротам, за логікою, має стати саме він.

Ще один перспективний та дуже небезпечний нападник представляє Юніон Сент-Жилуаз, який цього сезону вперше за 90 років став чемпіоном Бельгії. 23-річний Проміс Девід відзначився у цьому розіграші бельгійської національної першості 19 голами, ставши третім найкращим бомбардиром чемпіонату, а також забив чотири мʼячі в Кубку країни та один – у Лізі Європи.

За досвід у цій лінії атаки може відповідати Кайл Ларін, який у цьому сезоні Ла Ліги оформив 7+2 у 32 матчах за Мальорку, а окрім нього є ще Тані Олувасеї з Міннесоти, що цього сезону має солідні 8+5 у 16 матчах МЛС. Тож, як бачимо, щонайменше в нападі, за всієї поваги до Романа Яремчука, канадці виглядають значно солідніше, і загалом до зустрічі з нами готують дуже непоганий склад.

Історія зустрічей

Можливо, далеко не всі це згадають, але проти збірної Канади Україна вже грала. У далекому 2010 році команди провели спаринг у Києві, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Причому після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, але після перерви голи Мілевського та тимощука допомогли синьо-жовтим врятувати хоча б нічию. А як усе складеться цього разу – дізнаємося вже зовсім скоро.

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