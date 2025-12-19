Український голкіпер Андрій Лунін отримав у Реалі особливий статус завдяки своєму тривалому та безперервному перебування у першій команді клубу. Поєдинок Кубка Іспанії проти Талавери став для нього другим матчем при Хабі Алонсо, а додатковий резонанс викликав вихід Луніна на поле з капітанською пов'язкою навіть незважаючи на присутність таких зірок, як Кіліан Мбаппе.

У мадридському клубі капітан обирається за давньою традицією. Пов'язку отримує футболіст, який найдовше безперервно перебуває в основній команді. Цього сезону офіційними капітанами вважаються Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, Тібо Куртуа і Вінісіус Жуніор, проте саме Лунін виявився найстаршим за цим критерієм серед стартового складу і вивів Реал на матч у ролі капітана.

На 66-й хвилині українець передав пов'язку Родріго, який провів у клубі більше сезонів поспіль. До 80-ї хвилини Лунін впевнено захищав ворота і зберігав їх сухими, після чого Реал пропустив двічі, але все одно зумів здобути перемогу з рахунком 3:2.