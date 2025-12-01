Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк в ефірі «Футбол 360» після матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (0:0) оцінив результативність орендованого у Динамо нападника Владислава Супряги.

Це людина, яка п'ять років просто перебувала, я не знаю, може, в якійсь прострації, тому що великі очікування від нього були після молодіжного ЧС-2019, де він двічі забив у фіналі, великі очікування у Динамо, великі кошти заплатили – щось не пішло. Коли Влад забив Кривбасу той м’яч, наступного дня, хоч ми й програли, він був, напевно, найщасливішою людиною, повірте мені. Реально, він прийшов з цим гіпсом, я на нього дивлюся.

Я йому завжди кажу: «В тебе стан був – тебе кинули в воду, причепили до тебе тягар, і ти просто втопився. І завдяки твоїй роботі трошки тобі підрізають вагу, щоб ти піднімався наверх». Я йому кажу, що це дуже важка робота. Ми дуже хочемо, щоб він нашому клубу допоміг, ми зі свого боку хотіли б йому допомогти.

Чого не вистачає йому? Ставленням я задоволений – повірте, він ставиться… Наприклад, в останній грі проти Полісся центральний нападник пробіг 12,5 км.

У нього трошки, я вам скажу… Не можуть психологічні проблеми раз і зникнути. Тиск на нього все одно йде, від нього очікують голів. Я йому кажу: «Ти працюй – і голи прийдуть». Але в нього, напевно, ще десь є трошки ця невпевненість, це відчувається. Мені б дійсно хотілося від нього більше голів, але він працює, питань немає.