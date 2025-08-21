Відомий коментатор пояснив, чому перехід ПСЖ є логічним продовженням кар'єри
Ілля вже встиг офіційно дебютувати
близько 1 години тому
Ілля Забарний / Фото - ПСЖ
Коментатор Setanta Sports Дмитро Джулай на своєму YouTube-каналі прокоментував перехід центрбека збірної України Іллі Забарного в ПСЖ.
Піти центральному захиснику до Луїса Енріке - особлива школа. Дуже корисною для Іллі може бути робота з цим тренером. У Тоттенгемі не може бути вимог постійно вигравали. З цієї точки зору, досить непоганий перехід», - розповів Джулай.
