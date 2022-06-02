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Відомий в минулому футболіст Дірк Кейт отримав першу тренерську роботу

41-річний фахівець очолив «Ден Хааг»
Футбол Футбол в Європі
16:43
Відомий в минулому футболіст Дірк Кейт отримав першу тренерську роботу

Колишній форвард «Ліверпуля» Дірк Кейт отримав тренерську роботу - він очолив «Ден Хааг».

Кейт працював тренером з 2017-го року, спочатку тренував аматорський клуб «Квік Бойз», а потім «Фейеноорд» U-19.

Це перший професійний клуб в самостійній тренерській кар'єрі 41-річного фахівця.

«Ден Хааг» виступає в другій за силою ліги Нідерландів.

Петро Приходько
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