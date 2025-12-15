Сергій Разумовський

Головний тренер Вереса Олег Шандрук після матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (0:3) висловив свою позицію щодо скандально недограного поєдинку попереднього ігрового дня проти Металіста 1925. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Моя думка щодо гри з Металістом 1925? Як тренер, я це не раз казав і ще раз скажу. Є офіційна позиція клубу, я її підтримую. Абсолютно. Ми ж хочемо дізнатися правду. От є в нас КДК для цього. Думаю, що рішення має бути об'єктивним і незаангажованим. Ось і все. Олег Шандрук

Усі перипетії навколо матчу української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо – Верес на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Нагадаємо, освітлення на стадіоні в Житомирі зникло через стрибок напруги і виведення з ладу енергообладнання. Верес вимагає «справедливого рішення КДК» і відповився дограти на наступний день.

Також після матчу Верес офіційно оголосив про прощання з легендою клубу.