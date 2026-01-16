Бразильський нападник Реала Вінісіус Жуніор влітку може змінити клубну прописку та опинитися в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє Defensacentral.

За інформацією джерела, мадридський клуб готується до можливого трансферу Вінісіуса та вже має альтернативний варіант підсилення атаки. Реал зацікавлений у придбанні вінгера Арсенала Габріела Мартінеллі, якщо бразильський форвард все ж залишить команду. Окрім прямого трансферу, керівництво вершкових готове розглянути і варіант обміну між двома клубами.

У поточному сезоні 24-річний Мартінеллі взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких забив дев’ять м’ячів та віддав одну результативну передачу.

25-річний Вінісіус Жуніор провів 27 поєдинків за Реал, відзначився шістьма голами та записав на свій рахунок вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус втратив довіру керівництва Реала.