Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас прокоментував результат матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса (0:0, по пенальті – 3:4).

«Це була дуже конкурентна гра, де обидві команди добре показали себе. Звісно, ми мали більше спокою, володіли мʼячем і створили більше шансів, щоб забити. Але футбол вирішується в деталях. На жаль, ми не забили, дійшли до серії пенальті, де може статися будь-що, і не перемогли.

Вилучення було неправильним, але у футболі всяке буває. Ми завжди готові грати і вдесятьох, і вдевʼятьох – як завгодно. Що б не сталося, ми завжди готові й зробимо все для команди. Його вилучили, але ми готові до будь-чого під час матчу.

Ми завжди підтримуємо один одного, особливо тих, хто не забив пенальті. Це футбол, таке трапляється. Намагаємося допомагати, бігти один за одного, адже єдність команди – найважливіше. Не варто сперечатися, головне, що команда згуртована – і це найважливіше для нас», – цитує Тобіаса пресслужба «гірників».