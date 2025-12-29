Атакувальний півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц відкрив лік своїм голам в Англійській прем’єр-лізі у поєдинку проти Вулвергемптона, проте результативний удар став лише частиною його яскравого виступу. Червоні здобули перемогу над вовками з рахунком 2:1, а німецький хавбек став одним із ключових героїв матчу.

Як повідомляє Squawka, Вірц встановив унікальне досягнення для Ліверпуля. Він став першим із 2022 року гравцем клубу, якому вдалося виконати щонайменше сім успішних обводок і здійснити сім або більше дотиків у штрафному майданчику суперника в одному матчі Прем’єр-ліги.

За останні десять сезонів подібні показники в складі Ліверпуля демонстрували лише двоє футболістів. Мохамед Салах робив це у 2019 та 2020 роках, а Луїс Діас повторив досягнення у 2022 році.

Флоріан Вірц приєднався до Ліверпуля минулого літа, перейшовши з леверкузенського Баєра. Сума трансферу склала 125 мільйонів євро.