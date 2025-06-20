Впевнена перемога Атлетіка та сенсаційна поразка ПСЖ: Результати матчів клубного чемпіонату світу
Відбулися чергові матчі Клубного чемпіонату світу
близько 1 години тому
У ніч на 20 червня відбулися зустрічі другого туру групової стадії Клубного чемпіонату світу.
У першому поєдинку мадридський Атлетіко впевнено обіграв американський Сіетл із рахунком 3:1. Підопічні Дієго Сімеоне відкрили рахунок вже на 11-й хвилині завдяки влучному удару Пабло Барріоса. На початку другої половини матчу Аксель Вітсель подвоїв перевагу іспанського клубу.
Сіетл зумів скоротити відставання зусиллями Альберта Руснака, який відзначився на 50 хвилині. Проте вже через п'ять хвилин Барріос оформив дубль, поставивши крапку у матчі.
Сіетл — Атлетіко 1:3
Голи: Руснак, 50 — Барріос, 11, 55, Вітсель, 47
У другій зустрічі ігрового дня ПСЖ зазнав мінімальної поразки від бразильського Ботафого – 0:1. Переможний м'яч на 36-й хвилині забив Ігор Жезус, забезпечивши своїй команді три очки.
ПСЖ — Ботафогу 0:1
Гол: Ігор Жезус, 36