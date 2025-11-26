Ліга чемпіонів. Всі результати середи, 26 листопада. Перемоги клубів Забарного і Луніна
Відбулися дев'ять поєдинків на різних стадіонах Європи
близько 2 годин тому
У середу, 29 листопада, відбулися заключні 9 поєдинків 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Всі результати ігор:
Вечірній слот, 19:45:
Пафос (Кіпр) — Монако (Франція) 2:2 (Давід Луїс 18, Салісу 88 авт — Мінаміно 5, Балогун 26)
Копенгаген (Данія) — Кайрат Алмати (Казахстан) 3:2 (Дадасон 26, Роберт 73, Ларссон 59 - Сатпаєв 81, Байбек 90)
Нічний слот, 22:00:
ПСЖ (Франція) — Тоттенгем (Англія) 5:3 (Вітінья 45, 53, 76 пен, Руїс 59, Пачо 65 - Рішарлісон 35, Коло Муані 50, 72)
Олімпіакос (Греція) — Реал Мадрид (Іспанія) 3:4 (Чікінью 8, Таремі 52, Ель-Каабі 81 - Мбаппе, 22, 24, 29, 60)
Арсенал (Англія) — Баварія (Німеччина) 3:1 (Тімбер 22, Мадуеке 69, Мартінеллі 76 - Карл 32)
Ліверпуль (Англія) — ПСВ (Нідерланди) 1:4 (Собослаї 16 - Перішич 6 пен, Тіль 56, Дріуеш 73, 90+1)
Атлетіко (Іспанія) — Інтер (Італія) 2:1 (Альварес 9, Хіменес 90+3 - Зелінський 54)
Спортінг (Португалія) — Брюгге (Бельгія) 3:0 (Кенда 24, Суарес 31, Трінкау 70)
Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) — Аталанта (Італія) 0:3 (Лукман 60, Едерсон 62, де Кетелааре 65)
Нагадаємо, завтра, 27 листопада, два українських клуби зіграють свої матчі у Лізі конференцій УЄФА. Де та коли дивитися матчі Омонія (Кіпр) - Динамо Київ і Шемрок Роверс (Ірландія) - Шахтар Донецьк.
Поділитись