«Ви хвора людина?». Михайличенко емоційно відреагував на звинувачення у побитті
Раніше джерело заявило, що екстренер Динамо побив сантехніка через відсутність опалення
близько 1 години тому
Telegram-канал «Динамівець» опублікував телефонну розмову з колишнім тренером Динамо та віцепрезидентом УАФ Олексієм Михайличенком на тлі повідомлень у мережі про нібито побиття сантехніка. Автор каналу стверджує, що зателефонував фахівцю напряму й поставив запитання про ці звинувачення. У відповідь Михайличенко відреагував емоційно.
❓ Вітаю, Олексію, хотів задати запитання, тут в новинах пишуть що ви побили сантехніка, я хотів спитати що це взагалі таке.
💬 Це хто таке пише, ви хвора людина?
❓ Ну, от щойно в інтернет написали.
💬 Я навіть не знаю що на це відповісти…
❓ Ну, добре, тобто не було такого? Я тоді перепрошую...
Після цього Михайличенко завершив розмову, кинувши слухавку. У дописі зазначається, що Михайличенко був помітно роздратований саме темою питання. Хоча загалом, за словами автора, не відмовлявся від спілкування. Також адміністратор каналу окремо підкреслив, що не вірить у те, що екстренер міг зробити те, в чому його звинувачують.
Раніше була названа стаття за якою начебто кваліфікують інцидент.