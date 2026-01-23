Сергій Разумовський

Telegram-канал «Динамівець» опублікував телефонну розмову з колишнім тренером Динамо та віцепрезидентом УАФ Олексієм Михайличенком на тлі повідомлень у мережі про нібито побиття сантехніка. Автор каналу стверджує, що зателефонував фахівцю напряму й поставив запитання про ці звинувачення. У відповідь Михайличенко відреагував емоційно.

❓ Вітаю, Олексію, хотів задати запитання, тут в новинах пишуть що ви побили сантехніка, я хотів спитати що це взагалі таке.

💬 Це хто таке пише, ви хвора людина?

❓ Ну, от щойно в інтернет написали.

💬 Я навіть не знаю що на це відповісти…

❓ Ну, добре, тобто не було такого? Я тоді перепрошую...

Після цього Михайличенко завершив розмову, кинувши слухавку. У дописі зазначається, що Михайличенко був помітно роздратований саме темою питання. Хоча загалом, за словами автора, не відмовлявся від спілкування. Також адміністратор каналу окремо підкреслив, що не вірить у те, що екстренер міг зробити те, в чому його звинувачують.

Раніше була названа стаття за якою начебто кваліфікують інцидент.