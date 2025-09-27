Сергій Стаднюк

У п’ятому турі італійської Серії А Інтер на виїзді впевнено переграв Кальярі.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок вже на 9-й хвилині, коли Алессандро Бастоні виконав точний навіс, а Лаутаро Мартінес виграв верхову боротьбу та головою відправив м’яч у сітку. «Нерадзуррі» цілковито контролювали гру, створювали моменти завдяки активності Тюрама та Барелли, надійно діяли в обороні й пішли на перерву з перевагою 1:0.

Після відпочинку Інтер міг швидко подвоїти рахунок: Чалханоглу влучив у стійку, а Тюрам змусив воротаря суперника здійснити декілька сейвів. Кальярі відповів небезпечним ударом Фолоруншо в каркас воріт, але гості втримали баланс. Вирішальним став момент на 82-й хвилині: після прострілу Дімарко юний Еспозіто забив свій дебютний м’яч у Серії А. Наприкінці Мхітарян ще раз влучив у стійку, але перемога Інтера вже була забезпечена.

Інтер набрав дев’ять очок і на відстань у три бали наблизився до лідера Наполі у турнірній таблиці. Однак у неаполітанців є матч у запасі.

Серія А, п’ятий тур

Кальярі – Інтер 0:2

Голи: Лаутаро Мартінес, 9, Ф. Еспозіто, 82

Кальярі: Капріле, Зе Педро (Фелічі 58), Міна, Луперто, Палестра, Адопо, Дейола (Гаетано 58), Фолоруншо (Борреллі 77), Оберт (Ідріссі 77), С. Еспозіто, Белотті (Праті 44)

Інтер: Х. Мартінес, Аканджі, Де Фрай, А. Бастоні, Енріке (Думфріз 72), Барелла (Фраттезі 64), Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто (Дімарко 46), М. Тюрам (Ф. Еспозіто 64), Лаутаро Мартінес (Бонні 89)

Попередження: Аугусто, 46, Барелла, 59