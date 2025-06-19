Михайло Цирук

На молодіжному Євро-2025 завершився груповий етап. Завершився взагалі без сенсацій, на жаль, невдало для збірної України, однак навіть без нас цей турнір у Словаччині все одно триватиме, тож пропонуємо до вашої уваги основні підсумки того, що ми побачили на груповому етапі.

Україна не змогла

На жаль, українська молодіжка не впоралася зі своїм завданням мінімум на цей турнір, не зумівши вийти з групи з Нідерландами, Данією та Фінляндією. Ще після жеребкування читалося, що наша головна битва в такому квартеті буде з данцями, адже ораньє здавалися явним фаворитом четвірки, фіни - явним аутсайдером, а хтось з пари Україна - Данія мав стати другим.

Цю вирішальну битву на старті турніру ми програли (2:3), хоча по ходу зустрічі двічі вели в рахунку. Далі була перемога над Фінляндією (2:0), яка дала надію на плейоф до останнього туру, однак у вирішальній битві клас опонента дався взнаки, і синьо-жовті без особливих шансів поступилися з рахунком 0:2. Тож далі без нашої команди, яка, варто визнати, поки й справді не належить до вісімки найкращих молодіжок континенту.

Яскрава збірна Данії

Якихось глобальних сенсацій на груповому етапі цього Євро справді не було, однак якщо все ж виділяти якісь несподіванки, то до них точно варто віднести перформанс представника нашої групи - збірної Данії. Команда, що у квартеті D вважалася претендентом на другу позицію після Нідерландів не просто зуміла виграти групу, а зробила це достроково, після перемог над Україною (3:2) та Нідерландами (2:1).

При цьому форвард данців Вільям Осула, який починав турнір як запасний, тримається в трійці найкращих бомбардирів турніру з трьома забитими мʼячами. Особливих переваг від фінішу на першому місці Данія не відчує: у чвертьфіналі команда потрапила на грізну збірну Франції. Однак побачити, як єдиний з учасників плейоф, що не належить до когорти світових грандів, впорається з таким викликом, буде доволі цікаво.

Забивний Вольтемаде

А якщо виділяти когось персонально, то найбільше на відзнаку заслуговує той, від кого цього, в принципі, можна було чекати. На початку червня форвард Штутгарта Нік Вольтемаде встиг дебютувати за дорослу збірну Німеччини в Лізі націй, а тепер приїхав підкорювати молодіжне Євро, і робить це доволі успішно.

На рахунку нападника вже чотири голи в трьох матчах - три у ворота Словенії (3:0) та ще один - Чехії (4:2), і саме він наразі є найкращим бомбардиром турніру. Побачимо, чи вдасться цій гольовій машині продовжити забивати й у чвертьфінальному протистоянні з Італією.

Ідеальна оборона Португалії

Знайшлася на груповому етапі й команда, яка жодного разу не зуміла забити у ворота суперника, а також та, яка змогла не пропустити. І якщо відсутність голів від збірної Словенії - це те, що не надто дивує, то от ідеальна оборона Португалії, котра досі зберігає свої ворота сухими - це щось справді цікаве.

Розмочити ворота європейських Селесао не змогла навіть грізна збірна Франції, яка в інших двох поєдинках оформила аж сім мʼячів. Ну а атака португальців на цьому турнірі поки також серед найрезультативніших, і ділить цей статус з німецькою: обидві збірні забили у трьох матчах по девʼять голів.

Яскраві чвертьфінальні пари

Відсутність сенсацій призвела до того, що до 1/4 фіналу турніру справді вийшли найсильніші команди, які тільки могли туди потрапити. Зокрема, в одній з дуелей на цій стадії ми побачимо повторення фіналу минулого Євро між Іспанією та Англією, тож фурія роха матиме шанс взяти реванш.

Не менш цікавим обіцяє бути протистояння яскравої Португалії з Нідерландами, що під кінець групового етапу, на жаль для нас, набрали хід. Ще одна топова пара - Німеччина - Італія, а в протистоянні Данії та Франції, теоретично, все також може бути не так однозначно. Словом, навіть після вильоту України на цьому молодіжному Євро ще точно є за ким постежити.

У матеріалі використані фото Getty Images.