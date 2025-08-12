Випереди Шевченка. Трансфер Забарного в ПСЖ – один з найдорожчих серед українців
Футболіст перебрався у Францію
8 хвилин тому
Фото - ФК ПСЖ
Сьогодні було офіційно оголошено про перехід українського захисника Іллі Забарного з Борнмуту в ПСЖ, а виплачена за нього сума зробила гравця другим у рейтингу найдорожчих українських трансферів.
Французький клуб заплатив Борнмуту 63 мільйони євро без урахування бонусів за трансфер захисника збірної України.
Це не робить 22-річного оборонця найдорожчим українським футболістом в трансферній історії, адже перше місце все ще займає вінгер Челсі Михайло Мудрик.
Проте варто відзначити, що Забарний обійшов по ціні легендарного українського нападника Андрія Шевченка.
Топ-5 найдорожчих трансферів українців
- Михайло Мудрик – 70 млн євро (Шахтар – Челсі)
- Ілля Забарний – 63 млн євро (Борнмут – ПСЖ)
- Андрій Шевченко – 43.88 млн євро (Мілан – Челсі)
- Олександр Зінченко – 35 млн євро (Манчестер Сіті – Арсенал)
- Артем Довбик – 30,5 млн євро (Жирона – Рома)
Поділитись