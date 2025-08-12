Павло Василенко

Сьогодні було офіційно оголошено про перехід українського захисника Іллі Забарного з Борнмуту в ПСЖ, а виплачена за нього сума зробила гравця другим у рейтингу найдорожчих українських трансферів.

Французький клуб заплатив Борнмуту 63 мільйони євро без урахування бонусів за трансфер захисника збірної України.

Це не робить 22-річного оборонця найдорожчим українським футболістом в трансферній історії, адже перше місце все ще займає вінгер Челсі Михайло Мудрик.

Проте варто відзначити, що Забарний обійшов по ціні легендарного українського нападника Андрія Шевченка.

Топ-5 найдорожчих трансферів українців