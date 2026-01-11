Павло Василенко

Епоха Роберта Левандовського в Барселоні стрімко наближається до завершення. Польський форвард уже п’ять матчів поспіль не з’являється у стартовому складі, а його участь у фіналі Суперкубка Іспанії проти мадридського Реала також залишається під питанням. Контракт нападника спливає влітку, коли йому виповниться 38 років, і в клубі дедалі відкритіше готуються до прощання.

Каталонці вже фактично роблять ставку на нових лідерів атаки. Найрезультативнішим гравцем команди наразі є Фермін Лопес, на рахунку якого 14 голів, але питання повноцінної заміни Левандовського залишається ключовим для майбутнього спортивного проєкту. Саме тому спортивний директор Деку розпочав пошук нової «дев’ятки», здатної не лише забивати, а й бути опорою для молодих зірок – Ламіна Ямаля, Педрі та Гаві.

Остаточне слово, однак, буде за головним тренером Гансі Фліком. За інформацією німецьких джерел, наставник уже окреслив керівництву свого фаворита – нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі. Флік добре знає гвінейця з часів Бундесліги та вважає його ідеальним профілем для Барселони: потужний, ефективний, сильний у повітрі та в грі спиною до воріт.

Гірассі перебуває у піковому віці – йому 29 років, а минулий сезон став для нього проривним: він став одним із найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів. Додатковим аргументом є пункт викупу в розмірі 65 мільйонів євро, який дозволяє уникнути тривалих переговорів.

Втім, саме вік нападника викликає сумніви у Деку. Клуб традиційно робить ставку на молодших гравців з потенціалом зростання вартості. Для Фліка ж Гірассі – готове рішення тут і зараз. Попереду ще кілька місяців дискусій, але одне зрозуміло: відхід Левандовського майже неминучий.