Визначились перші чвертьфіналісти Кубка Іспанії. Відео
Результати 1/8 фіналу
близько 1 години тому
Фото - RFEF
1/8 фіналу Кубка Іспанії розпочалися з емоціями, голами, додатковим часом і великою інтригою. Лише один матч вирішився в основний час.
Атлетіко, Атлетік і Реал Сосьєдад стали першими командами, які підтвердили своє місце у чвертьфіналі.
Кубок Іспанії. 1/8 фіналу
Реал Сосьєдад - Осасуна 2:2 (4:3 по пенальті)
Голи: Турр'єнтес, 75, Субельдія, 90+2 - Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)
На 105-й хвилині Оярсабаль (Сосьєдад) не реалізував пенальті (воротар)
Культураль Леонеса - Атлетік - 3:4
Голи: Калеро, 16, 27, Собріно, 41 (з пенальті) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (з пенальті), Унаї Гомес, 104 (з пенальті)
Депортіво- Атлетіко Мадрид 0:1
Гол: Грізманн, 61