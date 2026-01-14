1/8 фіналу Кубка Іспанії розпочалися з емоціями, голами, додатковим часом і великою інтригою. Лише один матч вирішився в основний час.

Атлетіко, Атлетік і Реал Сосьєдад стали першими командами, які підтвердили своє місце у чвертьфіналі.

Кубок Іспанії. 1/8 фіналу

Реал Сосьєдад - Осасуна 2:2 (4:3 по пенальті)

Голи: Турр'єнтес, 75, Субельдія, 90+2 - Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)

На 105-й хвилині Оярсабаль (Сосьєдад) не реалізував пенальті (воротар)

Культураль Леонеса - Атлетік - 3:4

Голи: Калеро, 16, 27, Собріно, 41 (з пенальті) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (з пенальті), Унаї Гомес, 104 (з пенальті)

Депортіво- Атлетіко Мадрид 0:1

Гол: Грізманн, 61