Визначився володар Копа Лібертадорес-2025. Відео
Фламенго і Палмейрас розіграли трофей
близько 22 годин тому
Фото - Getty Images
Минулого вечора в Лімі (Перу) відгримів фінал цьогорічного розіграшу Копа Лібертадорес, в якому зійшлись Палмейрас та Фламенгу.
Вирішальна гра завершилась мінімальною перемогою Фла з рахунком 1:0. Вирішальний гол на 67-й хвилині провів Даніло.
Ексодноклубник Олександра Зінченка в Ман Сіті підключився на стандарт і ударом головою забив вирішальний гол у фіналі, що приніс Фламенгу четвертий в історії клубу Лібертадорес.
Копа Лібертадорес-2025. Фінал
Палмейрас - Фламенгу 0:1
Гол: Даніло, 67
