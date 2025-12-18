У четвер, 18 грудня, київське Динамо проведе свій останній поєдинок у поточному розіграші Ліги конференцій. У матчі 6-го туру команда Олександра Костюка зустрінеться з вірменським Ноа.

Поєдинок відбудеться на Арені Люблін і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для Динамо ця гра стане прощальною в єврокубковому сезоні, тоді як суперник уже забезпечив собі місце в плейоф турніру.

Ексклюзивну трансляцію матчу Динамо – Ноа забезпечить медіасервіс MEGOGO, який є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні. Гру можна буде переглянути на ОТТ-платформі за передплатою Спорт та у всіх пакетах MEGOPACK. Крім того, матч транслюватиметься безплатно в прямому етері на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Коментуватимуть зустріч Олександр Новак і Віталій Похвала. Аналітична студія MEGOGO, присвячена виступам українських клубів у єврокубках, стартує о 21:00. До ведучого Вадима Шевякіна у прямому ефірі приєднаються колишні гравці збірної України Сергій Нагорняк та Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, Динамо достроково втратило шанси на вихід до плейоф, здобувши лише одну перемогу у п’яти попередніх турах – над боснійським Зріньскі. Водночас Ноа вже гарантував собі місце в наступному раунді Ліги конференцій і в разі перемоги над киянами зможе покращити свій посів перед плейоф.