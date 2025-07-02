Вінгер Металіста 1925 Денис Антюх заявив, що його позбавили ігрової практики у Зорі через небажання продовжувати контракт.

Ми з минулого літа вели перемовини із Зорею про продовження контракту, але не дійшли згоди. Спочатку ми вели перемовини із Зорею, а у новому році я почав вислуховувати інші варіанти, які були, й спілкуватися з Металістом 1925.

Президент через керівництво доніс: якщо не домовимося про пролонгацію контракту, то я не буду отримувати ігрову практику. Мовляв, більше розпочнуть залучати до матчів тих, на кого розраховують надалі. Морально мені було тяжко, коли я постійно грав, а потім раптом перестав. Проте це ж не перша така ситуація.

Наприкінці сезону мені зателефонував Младен і сказав: «Дали добро, щоб ти грав. Їдеш на матч». Я, звісно, дуже зрадів, й так склалося, що вже був з командою під час поєдинку проти Ворскли

Вважаю, після Динамо у Зорі я, можна сказати, реабілітував свою кар’єру. Якби клуб заробив на мені гроші, то був би лише радий. Склалося так, як склалося. Це життя, – заявив Антюх в інтерв’ю «Українському футболу».