Вінгер Барселони Ламін Ямаль поділився доволі незвичною деталлю зі свого повсякденного життя. Молодий іспанський футболіст нещодавно запустив власний YouTube-канал, який менш ніж за два дні зібрав понад мільйон підписників.

У першому відео Ямаль провів екскурсію своїм будинком і відверто розповів про те, як минають його ночі. За словами гравця, він спеціально намагається лягати спати раніше, щоб прокидатися серед ночі.

Я намагаюся лягати спати раніше, щоб прокинутися посеред ночі. Ви можете подумати, що я дивлюся на годинник і кажу собі, що ще можу поспати. Але ні. Я прокидаюся для того, щоб поїсти печиво. Мені це подобається, це мій улюблений варіант. Саме тому у мене не може бути дівчини, адже я прокидаюся вночі.

Свій наступний матч Барселона Ямаля проведе у суботу, 3 січня. Блаугранас зіграють дербі проти Еспаньола, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.